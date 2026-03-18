REMA señala riesgos por aprobación de proyectos mineros en Zacatecas

MAZAPIL, ZACATECAS

A través de un comunicado de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) se exponen riesgos que se pueden correr por la reciente agilización de aprobación a proyectos mineros en Zacatecas. Señalan que se están omitiendo los daños que se pueden generar por el impacto ambiental de este proyecto.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación no sólo por la narrativa gubernamental que pretende presentar el avance de nuevos proyectos mineros como sinónimo de progreso y desarrollo económico, sino por la orientación política que está detrás de estas declaraciones y decisiones, que continúa priorizando la expansión del modelo extractivo por encima de la protección del agua, los territorios y la salud de las comunidades” puntualizaron en su comunicado.

Esta organización expone los daños a los que se puede someter el territorio al llevar a cabo este tipo de proyectos, iniciando por el despojo territorial y la sobreexplotación del suelo.

Es importante destacar que la contaminación del agua y de los mantos freáticos, también esta implicada entre los riesgos de este proyecto así como la repercusión en la salud de las personas que se expongan a la contaminación ambiental.

También advierten que en este tipo de situaciones una vez que se inician labores que comprometan el entorno es casi imposible revertir el daño, incluso haciendo uso de tecnologías y recursos económicos.

“Resulta inevitable preguntarse por la prisa en impulsar proyectos de infraestructura hídrica como la presa Milpillas, que podrían estar orientados a garantizar agua para el crecimiento de actividades industriales y extractivas en una región donde el acceso al agua para las comunidades ya enfrenta serias limitaciones” señalan.