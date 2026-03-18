Salomón Jara encabeza en Oaxaca debate internacional sobre el futuro de la justicia penal

XX Reunión Internacional de Abogados Penalistas Oaxaca 2026 (especial)

Oaxaca se convirtió durante tres días en el epicentro del debate jurídico internacional con la realización de la XX Reunión Internacional de Abogados Penalistas 2026, un encuentro que congregó a alrededor de 2,800 juristas, magistrados, jueces y especialistas provenientes de América Latina y Europa.

En el marco del foro, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, subrayó el papel del derecho como una herramienta fundamental para la sociedad. “El derecho no es únicamente un conjunto de normas; es un instrumento para preservar la dignidad humana, garantizar libertades y construir sociedades más justas”, afirmó.

El evento tuvo lugar en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, donde expertos de países como México, Chile, Italia, Brasil y España participaron en conferencias magistrales, mesas de análisis y paneles especializados enfocados en los retos contemporáneos del sistema penal.

XX Reunión Internacional de Abogados Penalistas Oaxaca 2026

A lo largo de las jornadas, se abordaron cinco ejes temáticos clave que reflejan los desafíos de la justicia actualmente:

Derecho penal y responsabilidad de las personas jurídicas

Razonamiento probatorio en procesos judiciales

Perspectiva de género en la justicia penal

Neurociencia e inteligencia artificial aplicadas al derecho

Pluralismo jurídico y sistemas normativos

Estos temas evidencian la necesidad de adaptar los sistemas de justicia frente a los avances tecnológicos, las transformaciones sociales y la creciente exigencia de garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Además, durante la inauguración de este encuentro, autoridades judiciales destacaron que en Oaxaca coexisten sistemas normativos indígenas con el derecho positivo, lo que convierte al pluralismo jurídico en una práctica vigente que enriquece la impartición de justicia.

El foro no solo permitió el intercambio de conocimientos entre especialistas de distintos países, sino que también consolidó a Oaxaca como un espacio relevante para la discusión jurídica a nivel internacional.