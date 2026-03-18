Sinaloa busca fortalecer la comercialización del sector agrícola con España

Con la intención de fortalecer la relación comercial agroalimentaria entre España y México donde Sinaloa juega un papel importante, el Secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Ismael Bello Esquivel, asistió a una reunión con el Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación del Reino de España.

Durante esta reunión el funcionario abordo temas de exportación de productos sinaloenses, entre los que destacan el garbanzo.

Precisó que la comercialización entre ambos países es un punto muy importante que se debe fortalecer ya que este país representa una puerta de entrada para acceder a la Unión Europea.

La exportación de diversos productos representa para el campo sinaloense una serie de beneficios económicos que activan diversas cadenas de suministros.

Bello Esquivel destacó que el gobierno de Rubén Rocha tiene el firme objetivo de promover las relaciones internacionales que fortalezcan una política de exportación que beneficie a todos los productores sinaloenses.