SLP aparece al menos dos veces en rutas de trafico de armas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presento un informe en el que se señalan 11 rutas de ingreso y trafico de armas de Estados Unidos a México. En el informe San Luis Potosí, aparece al menos dos veces como parte de estas rutas.

El tema de trafico de armas ha representado para el país una problemática que alimenta la violencia y el asentamiento de las organizaciones criminales.

Estas rutas tienen diferentes formas de operación sin embargo se ha identificado que una de las principales deriva de la falta de control de adquisición de armas en el país vecino. La mayoría de las armas traficadas son compradas (legalmente) en Estados Unidos para posteriormente ser introducidas de manera ilegal a territorio mexicano.

La Defensa señala que se ha trabajado para erradicar totalmente estas rutas sin embargo estos 11 puntos continúan operando y abasteciendo de armas a grupos delictivos.

Continuará la labor de la Estrategia Nacional de Inteligencia e Investigación para combatir el tráfico de armas así como la colaboración con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF).