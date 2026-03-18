Texcoco: sede del certamen estatal de robótica First Lego League Challenge

Certamen estatal de robótica

Como parte del Certamen Estatal de Robótica First LEGO League Challenge, temporada “unearthed”, el municipio de Texcoco se convirtió en la capital de la robótica juvenil, recibiendo a más de dos mil estudiantes de los 125 municipios del Estado de México.

Al dar la bienvenida a los jóvenes, el Presidente Municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez reconoció el talento de los participantes de este certamen, quienes mostraron sus conocimientos en el desarrollo de la robótica.

Asimismo, Gutiérrez Martínez le agradeció al rector de la Universidad Autónoma de Chapingo Ángel Garduño por haber recibido en la casa de estudios a los jóvenes mexiqueneses.

La competencia y la convivencia de jóvenes que mostraron sus prototipos y sus habilidades como parte del Certamen Estatal de Robótica First LEGO League Challenge, temporada “unearthed”, se realizó en los patios de la universidad.

El Presidente Municipal no se olvido de agradecerle a los padres de familia de los jóvenes por todo su apoyo y por haberles dado la oportunidad de desarrollar su talento ,

“Pequeños, niñas y niños, agradézcanles a su papás el esfuerzo que hacen, porque son facilitadores para que ustedes el día de mañana puedan ser profesionistas y grandes investigadores”, les dijo Gutiérrez Martínez a los participantes.

Dicha competencia fue únicamente a nivel estatal, sin embargo próximamente irán a una nacional y a una internacional que va a impulsar tanto sus conocimientos como a las ciencias.

De igual manera, el presidente les dio la bienvenida agradeciendo esta distinción y pidiéndoles que se sientan en casa. Dejó en claro que Texcoco es un municipio seguro, con innumerables sitios para visitar como por ejemplo a Feria del Caballo, la casa del Constituyente, El Molino de Flores y la misma Universidad.