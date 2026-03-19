CFE garantiza el suministro eléctrico de la convección nacional Bancaria

CFE CUERNAVACA, MORELOS, 19NOVIEMBRE2025.- Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad inspecciona una instalación eléctrica en el centro de la ciudad. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM (Margarito Pérez Retana)

Con motivo de las versiones emitidas por periodistas en la que de acuerdo a sus informes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afectará el suministro eléctrico de la 89ª Convención Nacional Bancaria, que se celebrará en la Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo, entre el 18 y 20 de marzo, la dependencia ha aclarado que:

La Zona Cancún cuenta con un programa de mantenimiento preventivo en los circuitos subterráneos de la Zona Hotelera, para detectar y corregir falsos contactos y reemplazar accesorios subterráneos.

• De acuerdo a ese programa, el día de hoy 18 de marzo de 2026 de 7:00 a 12:00 (en horario de Quintana Roo) se realizó una libranza por trabajos de mantenimiento, con afectación a 185 usuarios. Todos fueron notificados previamente, de acuerdo a la normativa aplicable. Entre los afectados no estuvo el Hotel Ava Resort, donde se realiza la Convención Bancaria.

• Por actividades de mantenimiento en la Red Nacional de Transmisión, se tenía programada el 20 de marzo de 2026 otra interrupción que afectara a 414 usuarios en la zona continental del municipio de Isla Mujeres; sin embargo, se reprogramará a otra fecha para no afectar el inicio del periodo vacacional, ya que la afluencia turística ha comenzado a incrementarse. Dicha zona no incluye al Hotel Ava Resort.

De esta manera, la CFE refrenda su compromiso de brindar un servicio de energía eléctrica de calidad.