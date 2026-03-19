Fiscalía General detiene a prófugo de la justicia de California por el secuestro de su hijo

Jonathan N La Fiscalía General del estado de Michoacán informó de la detención del hombre sospechoso por el secuestro de su hijo.

En el marco de acciones de cooperación internacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la detención de Jonathan “N”, quien era buscado por autoridades del estado de California, Estados Unidos, por su probable responsabilidad en el secuestro de su hijo.

De acuerdo con información oficial difundida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la localización del imputado se realizó en el municipio de Tarímbaro, donde se mantenía oculto para evadir la acción de la justicia. La detención fue posible gracias a labores de inteligencia y seguimiento.

En la operación participó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos mediante la División de Operaciones de Investigación de la Oficina de Enlace en México, con sede en la Embajada de los Estados Unidos en México.

Esta acción forma parte de los mecanismos de colaboración bilateral en materia de procuración de justicia.

Durante el operativo, el menor fue localizado y resguardado por las autoridades, garantizando su integridad física y emocional. Posteriormente, será entregado a las instancias correspondientes para dar continuidad a los protocolos legales y de protección aplicables.

Tras su aseguramiento, Jonathan “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con los procedimientos legales y definir su situación jurídica. Asimismo, se iniciarán los trámites para su entrega a las autoridades que lo requieren en los Estados Unidos.