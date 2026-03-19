Inauguran la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Guasave

Inauguración de la Facultad de Medicina UAS

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en la Ciudad Universitaria de Guasave, obra que contó con una inversión de más de 51 millones de pesos adherido al Plan Sinaloa para la reactivación económica y social.

Aunado a esto, el mandatario estatal entregó el nuevo edificio de tres niveles, que beneficiará a 800 alumnos de dicha carrera, ya que tenían la necesidad de tomar sus clases en aulas prestadas porque no contaban con una escuela propia.

“Un compromiso adicional: vamos a hacerles la Facultad de Medicina de Los Mochis, ya vamos a licitarla, la licitación tarda 45 días, ya tenemos listo el proyecto, los costos y demás, y después de la licitación se pone la primera piedra para empezarla”, aseguró Rocha Moya.

El director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), Hugo Echave Meneses, explicó que el edificio inaugurado consta de tres niveles, y alberga 10 aulas, un laboratorio, un consultorio médico, un centro de cómputo, biblioteca, oficinas administrativas, módulos sanitarios y una explanada de 400 metros cuadrados, todo en una superficie de 1,496 metros cuadrados, y una inversión total de 51 millones 362 mil pesos.

Por último, el gobernador y el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, develaron la placa alusiva de inauguración en la planta baja del edificio de la nueva facultad, y realizaron un recorrido por sus aulas, acompañado por los alumnos y maestros.

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