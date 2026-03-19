La Marina libera a hija de El Mayo Zambada tras operativo en Culiacán que dejó 11 muertos

En el operativo de La Marina fue detenida y posteriormente liberada la hija de El Mayo Zambada (Captura de video)

Golpe al Cártel de Sinaloa — Un saldo de 11 delincuentes abatidos y varios detenidos, entre ellos Mónica Zambada Niebla, que posteriormente fue liberada, dejó este jueves un operativo desplegado por la Marina en la comunidad El Álamo, tierra de Ismael El Mayo Zambada, en Culiacán, Sinaloa, reportó el Gabinete de Seguridad, al confirmar que uno de los detenidos fue identificada como Omar Osvaldo T., alias “El Patas”, hombre de confianza del exjefe del cártel.

La institución confirmó que Mónica Zambada, hija de El Mayo, fue dejada en libertad y entregada a su familia, luego de que la encontraron en el citado predio relacionado con una célula de la facción Los Mayos. La fuente refirió que Mónica Zambada fue liberada pues no se le relaciona con actividades delictivas.

En su comunicado, el Gabinete de Seguridad refiere que “durante esta intervención, se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”, señaló.

Sobre el operativo, realizado en la comunidad El Álamo, tierra de El Mayo Zambada, la institución dijo que fue detenido un integrante de Los Mayos que es considerado como persona de interés.

Asimismo, en continuidad con este operativo, se ubicó un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a este grupo delictivo, donde, al intentar ingresar, personal naval fue blanco de una agresión, por lo que se repelió el ataque.

Como resultado de estos hechos, de manera preliminar se reportó el fallecimiento de 11 agresores vinculados con Los Mayos, además de que fueron aseguradas armas de alto poder y equipo táctico.

La Crónica de Hoy 2026