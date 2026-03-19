Manolo Jiménez arrancó el Gran Programa de Agua y Drenaje en San Pedro de las Colonias

Gran Programa de Agua y Drenaje en San Pedro de las Colonias

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dio arranque al Gran Programa de Agua y Drenaje en San Pedro de las Colonias donde se invertirán 90.3 millones de pesos para diversas obras y acciones que buscarán mejorar el abasto del líquido vital.

“Cerramos al 100 nuestra gira por La Laguna. En San Pedro arrancamos con nuestra amiga Brenda Güereca el Gran Programa de Agua Potable y Drenaje, con el cual vamos a mejorar la captación, conducción y distribución del agua. Con una inversión histórica y trabajo en equipo, seguimos cumpliendo con obras que mejoran la calidad de vida de miles de sampetrinos”, manifestó Jiménez.

Hace unos días en Múzquiz, Manolo Jiménez también arrancó el Gran Programa de Agua para la Carbonífera, proyecto histórico e integral con inversión superior a los 321 millones de pesos, y que está destinado a fortalecer el servicio de agua potable y drenaje en los municipios de dicha región.

Jiménez Salinas comentó que este programa es parte de sus compromisos con la gente de San Pedro, y que, a raíz de la petición de la gente, se realizará una gran inversión de más de 90 millones de pesos destinados al tema de agua y de drenaje.

Destacó que el trabajo en equipo y coordinado entre Estado y Municipio hizo posible este gran proyecto.

Asimismo, expresó que estos temas de agua y de drenaje son parte de las acciones que se llevan a cabo para mejorar la calidad de vida de las familias, y que desde su administración se llevan a cabo otro tipo de programas, proyectos y obras en temas igual de importantes como el de obras y programas sociales; programas de salud popular; apoyos y programas educativos; desarrollo económico y empleo; apoyos para el campo; y seguridad.

Todos los anteriores, explicó, “están en equilibrio y son necesarios para una buena calidad de vida de las y los coahuilenses”.

Igualmente, anunció la llegada de una nueva empresa que se instalará en este municipio, la cual generará más y mejores empleos para los habitantes de esta comunidad.

Lauro Villarreal Navarro, director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, explicó que este Gran Programa de Agua y Drenaje para San Pedro es histórico, cuya inversión será utilizada para desarrollar un conjunto de obras y acciones estratégicas para mejorar el abasto de agua en este municipio.

Brenda Güereca Hernández, presidenta municipal de San Pedro, comentó que con el arranque de este programa, se transformará la vida de los habitantes de este municipio.

Agradeció la presencia de Manolo Jiménez porque, dijo, demuestra con hechos su liderazgo y compromiso.

“Este gran programa representa algo más que infraestructura; representa dignidad para miles de familias que por años han vivido y sufrido por problemas de agua potable”, mencionó.