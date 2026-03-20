Gobierno de México resalta disminución del 79% en homicidios en Quintana Roo entre septiembre de 2024 y febrero 2026

Desde Cancún, el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, informó durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en Quintana Roo el trabajo conjunto con el gobierno estatal permitió reducir en un 79 por ciento los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y febrero de 2026. Este descenso se reflejó al pasar de 2 a 0.43 víctimas diarias en promedio, marcando febrero de 2026 como el mes con menor incidencia desde 2016.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que febrero de 2026 registró el nivel más bajo desde 2016, al reducirse de 1.2 a 0.4 víctimas diarias en comparación con febrero de 2025, lo que representa una caída del 68 por ciento. Asimismo, señaló que los delitos de alto impacto también mostraron una tendencia a la baja, con una reducción del 36 por ciento respecto a octubre de 2024, al pasar de 9.16 a 5.89 casos diarios en febrero de 2026.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en Quintana Roo, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, entre el 1 de octubre de 2024 y el 18 de marzo de 2026 se detuvo a 3 mil 219 personas por delitos de alto impacto, además de decomisar 573 armas de fuego y dos toneladas de droga. Añadió que, con la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026, este delito disminuyó en 45 por ciento, con 12 personas detenidas y 116 carpetas de investigación iniciadas.

Finalmente, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que Quintana Roo atraviesa una etapa de transformación significativa, impulsada por el proyecto nacional encabezado por la presidenta y por la coordinación entre el Gobierno de México y el estatal para atender de raíz las causas de la violencia.