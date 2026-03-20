Libia Dennise entregó los apoyos de Vivienda “Mi Nuevo Hogar” y Kits “Gente Ayudando a la Gente”

"Mi Nuevo Hogar" y Kits “Gente Ayudando a la Gente”

Como parte del Programa “Mi Nuevo Hogar” y de Kits de “Gente Ayudando a la Gente, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, hizo entrega de apoyos que tienen el objetivo de brindar acceso no sólo a un patrimonio, sino tranquilidad, certeza y la posibilidad de construir un mejor futuro.

El Programa “Mi Nuevo Hogar” apoya a aquellos que no cuentan con vivienda; les facilita el acceso a una casa nueva por medio de un subsidio que puede alcanzar hasta los 100 mil pesos. Dicho apoyo está dirigido a personas mayores de edad con ingresos de hasta 8.3 UMAs y con posibilidad de complementar el apoyo a través de un crédito o financiamiento. “Hacemos equipo con las cámaras y con la industria, para poder dotar de casas a las familias de Guanajuato, y nosotros desde nuestra trinchera, poniendo este subsidio para que puedan adquirir esa vivienda que tanto necesitan”, explicó Libia Dennise.

En lo que va del 2026, “Mi Nuevo Hogar” ha beneficiado, con una inversión de 7 millones 084 mil pesos, a 84 familias en Guanajuato, en municipios como Irapuato, León, San Miguel de Allende y Villagrán.

En el caso particular de León, hoy se hizo entrega de 68 apoyos, los cuales equivalen a una inversión de 5.7 millones de pesos. Con esto le permiten a las familias tener un patrimonio propio en desarrollos como Las Vizcaínas, Paraíso de las Joyas y Punta Dorada.

De igual manera, la participación social es promovida por Gobierno por medio del programa “Gente Ayudando a la Gente; operado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, impulsa el trabajo comunitario desde los propios barrios y las colonias.

“Para mí, mis consentidas, son nuestras mujeres de los Comités de la Gente, porque representan lo que somos las mujeres de Guanajuato, chambeadoras y echadas para adelante. Y no nos vamos a quedar ahí, queremos llegar a más colonias, a más municipios y que nos sintamos bien orgullosas del trabajo que estamos haciendo”, expresó la Gobernadora.

El programa también promueve la organización vecinal, la recuperación de espacios públicos y la construcción de entornos más seguros. Por esto, hoy se entregaron 400 kits integrados con herramienta de trabajo para beneficiarias y beneficiarios de distintas regiones del Estado, con una inversión de 6.6 millones de pesos.

El e evento también contó con la presencia de Rosario Corona Amador, Secretaria del Nuevo Comienzo; Allan León Aguirre, Secretario de Vinculación y Atención de los Leoneses; y Carmen Eugenia Hernández Duarte, Presidenta de la Canadevi Guanajuato.

Arranca Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana.

En la misma linea de apoyo a las y los habitantes del estado, con anterioridad, la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana en Guanajuato.

Libia Dennise dijo que la Cruz Roja cuenta con el apoyo del Gobierno, por ello a través del programa “Tocando Corazones”, se destina una inversión histórica de 98.4 millones de pesos para fortalecer a dicha institución.

Asimismo, el día de hoy y se entregaron 12 ambulancias básicas; 14 ambulancias avanzadas; 4 camiones de rescate; 180 pares de botas tácticas; 35 radios TETRA enlazados al C4; 30 radios portátiles digitales y 30 tabletas electrónicas para atención digital de emergencias.

Y se dio un apoyo de 6.3 millones de pesos destinados a servicios profesionales como la contratación de 53 paramédicas y paramédicos y una plataforma de control de emergencias.

Las nuevas unidades que comenzarán a recorrer los caminos de Guanajuato no son sólo vehículos, son la diferencia entre la vida y la muerte. Con ellas, acortaremos los tiempos de respuesta y llegaremos a esas zonas prioritarias donde nuestra gente nos espera, resaltó la Gobernadora.

Por otro lado, Libia Dennise también reconoció la labor de todo el personal que forma parte de la Cruz Roja, se refirió a ellas y a ellos como “héroes y heroínas de carne y hueso, paramédicos, socorristas, personal médico, que nos enseñan a diario que el heroísmo no necesita de una capa. Necesita altura de vocación, grandeza de alma y la voluntad inquebrantable de construir el bien común”.