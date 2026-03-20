Policía Auxiliar de Puebla refuerza profesionalización archivística del personal operativo y administrativo

Capacitación: Conceptos Básicos de Archivo e Integración de Expedientes

El personal administrativo y operativo de la Policía Auxiliar recibió capacitación en materia de “Conceptos Básicos de Archivo e Integración de Expedientes”, con el objetivo de fortalecer la transparencia, optimizar la gestión documental y garantizar el adecuado resguardo de la información pública.

Además, dándole continuidad al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2026 (PADA), el personal de la Unidad de Análisis y Transparencia, en coordinación con el área de Archivos de este organismo, aplicó criterios técnicos y normativos para la correcta organización, control y conservación de los documentos institucionales.

Por otro lado, para fortalecer las capacidades institucionales para una correcta administración de la información, a lo largo de la sesión se abordaron temas fundamentales, entre los que encuentran la definiciones archivísticas, tipos de archivo, fichas técnicas de valoración documental, instrumentos de control y consulta, transferencias primarias, integración de expedientes, consulta archivística y protección de datos personales,

Dichos resultados refrendan el compromiso que el gobernador Alejandro Armenta Mier tiene con la profesionalización del personal y el fortalecimiento institucional, esto bajo el principio de Pensar en Grande, para consolidar un servicio eficiente y ordenado.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, impulsa una institución sólida y moderna, con el firme compromiso de Servir y Proteger.