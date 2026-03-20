Querétaro prevé llegada de más de 330 mil visitantes durante Semana Santa

Sectur Querétaro invita a los visitantes a recorrer el Camino Iniciático de Santiago, en la reserva de la biósfera de la Sierra Gorda

La Secretaría de Turismo de Querétaro informó que la entidad proyecta recibir más de 330 mil visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, así como una derrama económica superior a los mil 500 millones de pesos.

La titular de la dependencia, Adriana Vega Vázquez Mellado, dio a conocer que se tiene prevista una ocupación hotelera promedio general de entre 60 y 65 por ciento, y de hasta 75 por ciento los días pico, es decir jueves, viernes santos y sábado de Gloria.

Destacó que Querétaro es un importante destino para el turismo religioso, con una gran oferta que incluye diversas representaciones de la pasión de Jesús en sitios como el Pueblo Mágico de Amealco y en San Joaquín, en la que participan decenas de actores que montan escenas de los principales pasajes bíblicos.

El estado también ofrece importantes tradiciones que combinan devoción, fe y espiritualidad, como la visita de las siete casas y el viernes de Dolores.

Camino Iniciático de Santiago

La secretaria recordó que estas vacaciones son la oportunidad ideal para conocer el nuevo producto turístico que ofrece Querétaro a los visitantes nacionales y extranjeros: el Camino Iniciático de Santiago, hermanado con el emblemático Camino de Santiago de Compostela, en España.

El Camino Iniciático es una ruta de turismo espiritual y de senderismo de 127 kilómetros de recorrido por la biósfera de la Sierra Gorda queretana, dividido en siete etapas que conectan Pueblos Mágicos, misiones franciscanas y parajes naturales, ofreciendo una experiencia transformadora de fe y conexión profunda con la naturaleza.

Este sendero es ideal para quienes buscan aventura, cultura y espiritualidad, conectando la historia colonial de la región con la figura del Apóstol Santiago. Para más información visita: https://queretaro.travel/camino-iniciatico/

Adicionalmente, Querétaro ofrece siete Pueblos Mágicos (Bernal, Tequisquiapan, Cadereyta, Jalpan de Serra, San Joaquín, Amealco y Pinal de Amoles) que destacan por su riqueza cultural, artesanal, gastronomía y naturaleza.

Los visitantes también podrán disfrutar de la Ruta del Arte, Queso y Vino, que es el principal producto turístico en el que encontrarán gastronomía y vinos como eje de una gran experiencia.