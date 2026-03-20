Registran 222 denuncias administrativas contra servidores públicos en Zacatecas

En el estado de Zacatecas se contabilizaron 222 denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales durante 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que evidencia la persistencia de irregularidades dentro de la función pública a nivel local.

Según el reporte del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025, del total de denuncias registradas, 184 fueron consideradas procedentes, mientras que 26 se clasificaron como incompetentes, 4 improcedentes y 7 permanecen pendientes de resolución.

Estas cifras reflejan que la mayoría de los señalamientos presentados por la ciudadanía o por instancias de control interno sí cuentan con elementos suficientes para su investigación, lo que pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas en los municipios.

En cuanto a las sanciones derivadas de estas denuncias, el informe señala que 27 personas servidoras públicas fueron castigadas por incurrir en faltas administrativas. Entre las medidas aplicadas destacan 20 amonestaciones privadas, 2 amonestaciones públicas, 3 suspensiones y 4 inhabilitaciones para ejercer cargos en el servicio público.

Aunque el número de sancionados es menor en comparación con el total de denuncias presentadas, las autoridades consideran que estos procedimientos forman parte de un sistema que busca garantizar la legalidad y el correcto desempeño de los funcionarios. No obstante, especialistas han señalado que la diferencia entre denuncias y sanciones podría evidenciar limitaciones en los procesos de investigación o en la integración de expedientes.

Las faltas administrativas pueden abarcar desde omisiones en el ejercicio del cargo hasta conductas relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, por lo que su atención resulta clave dentro del marco del combate a la corrupción en México. En este contexto, instrumentos como el Sistema Nacional Anticorrupción buscan coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar estas prácticas.

A nivel estatal, también se han implementado mecanismos para facilitar la denuncia ciudadana, como plataformas digitales y líneas telefónicas, que permiten reportar irregularidades en el actuar de los servidores públicos. Estas herramientas buscan incentivar la participación social y fortalecer la transparencia en la administración pública.

El informe del Inegi se convierte así en un indicador relevante sobre el estado de la rendición de cuentas en Zacatecas, al ofrecer un panorama cuantitativo de las denuncias y sus resultados. Sin embargo, el reto continúa siendo mejorar la eficacia de las instituciones encargadas de investigar y sancionar, así como fomentar una cultura de legalidad entre los funcionarios.

En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones depende en gran medida de la integridad de sus servidores públicos, los datos evidencian la importancia de mantener y reforzar los sistemas de control para garantizar un ejercicio responsable del poder público.