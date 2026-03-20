Supervisa Rocha Moya avance del puente Bellavista-Boca del Río-Las Glorias en Guasave

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, supervisó los trabajos de construcción del puente Bellavista-Boca del Río-Las Glorias, una obra estratégica para la conectividad turística y económica del municipio, la cual presenta un avance acorde con lo programado y se prevé que quede concluida en diciembre de este año.

Durante el recorrido, el mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, así como la alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya. Las autoridades constataron los trabajos de cimetación de los 11 pilotes que sostendrán la estructura, la cual tendrá una longitud de 300 metros.

De acuerdo con el serintendente de la obra, el ingeniero Rosario Cervantes, el proyecyo registra un avance del 30 por ciento en su pase de obra civil. Explocó que una vez concluida la etapa de colocación de los polotes, el ritmo de construcción se acelerá considerablemente, ya que se cuenta con vigas prefabricadas listas para su instalación.

El gobernador destacó que la obra cuenta con una inversión de 250 millones de pesos y se ejecuta con tecnología avanzada, que incluye la colocación de pilotes a profundidades de hasta 40 metros en el lecho marino, lo que garantizará la estabilidad y durabilidad del puente.

“Ahorita andamos en un 30 por ciento en el tema de la obra civil, pero cuando empecemos con la colocación de los cabezales y el prefabricado el avance será mayoritario”, explicó el ingeniero encargado, quien subrayó que ya se tienen listas 36 de las 80 vigas que conformarán la superestructura.

Como parte de las obras complementarias, el gobierno estatal también trabaja en la pavimentación de una carretera de dos kilómetros que conectará Bellavista con uno de los extremos del puente. Esta vialidad estará concluida en las próximas semanas, con el objetivo de que pueda ser utilizada durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

En este sentido, Rocha Moya resaltó la importancia de esta obra adicional, ya que permitirá a los visitantes acceder de manera más cómoda y segura a la zona de playa. “La gente ya podrá usarla ahora que vengan en Semana Santa; es una parte muy importante porque verán un beneficio adicional”, expresó.

El puente contará con especificaciones técnicas que incluyen un ancho total de 12.10 metros, una vialidad vehicular de 7.30 metros y una banqueta de 4.80 metros, además de accesos de 315 metros. Su construcción contempla una superestructura basada en cimentación cilíndrica, diseñada para soportar las condiciones del entorno marino.