En Quintana Roo casi 30 mil mexicanas reciben la Pensión Mujeres Bienestar: Ariadna Montiel

"Pensión Mujeres Bienestar"

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que cerca de 30 mil mujeres reciben apoyo económico del programa “Pensión Mujeres Bienestar”. Actualmente, 3 millones de mexicanas a nivel nacional se encuentran registradas y bimestralmente reciben 3 mil 100 pesos de a través de la Tarjeta de Bienestar.

“Hoy el mandato del pueblo sigue siendo el mismo y es muy claro, queremos seguir transformando el país. Y la transformación ha sido tan grande y tan profunda que nos trajo, por decisión del pueblo de México a la primera mujer Presidenta en los últimos 200 años de historia de nuestro país, a nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró Montiel Reyes.

La funcionaria explicó que el programa social reconoce a las mujeres mayores de 60 años y al cumplir los 65 años, son registradas a la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, la cual reciben 6 mil 400 pesos bimestrales.

La “Pensión Mujeres Bienestar” tiene el objetivo de apoyar las mujeres de los 60 a los 64 años de edad. Existen tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener entre 60 - 64 años de edad.

Contar nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

A lo largo del año se abren varios periodos de registro a dicha pensión, por lo que la dependencia hace un llamado a estar a la ciudadanía a estar al pendiente de futuras convocatorias en su sitio web y redes oficiales.

La Crónica de Hoy 2026