Gobierno de Guanajuato impulsa a mujeres del campo con apoyos y capacitación

Con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo rural, el llamado “Gobierno de la Gente” en Guanajuato ha impulsado una serie de acciones enfocadas en brindar apoyos y capacitación a mujeres del campo, con el fin de hacerlas más productivas y generar mejores oportunidades para sus comunidades.

Durante una serie de actividades realizadas en el marco del mes de la mujer, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó la importancia de reconocer el papel de las mujeres en distintos ámbitos, incluyendo el sector agrícola, donde históricamente han enfrentado mayores obstáculos para acceder a recursos y capacitación.

En este contexto, la mandataria estatal subrayó que el trabajo que realiza su administración no se limita a una conmemoración, sino que busca generar cambios de fondo que permitan avanzar hacia una igualdad sustantiva. “No queremos solo conmemorar un día; queremos visibilizar el trabajo, los resultados y, sobre todo, los retos que aún tenemos de frente”, expresó.

Como parte de estas acciones, se han implementado programas que brindan herramientas técnicas, acompañamiento y apoyos productivos a mujeres rurales, con el propósito de fortalecer sus actividades económicas y mejorar sus condiciones de vida. Estas iniciativas también buscan fomentar el emprendimiento femenino y el desarrollo sostenible en comunidades rurales.

En paralelo, se llevó a cabo un panel en la Universidad de Guanajuato, donde se reconoció la trayectoria de mujeres que han abierto camino en distintos sectores. Entre ellas, se destacó a Claudia Susana Gómez, primera rectora de esta casa de estudios, quien fue señalada como un ejemplo de liderazgo con visión y compromiso social.

Asimismo, se reconoció la labor de Lilia Mónica López y Paola Patricia Ugalde, por su contribución en el ámbito de la justicia, así como de Ana Margarita Ríos Farjat, quien fue descrita como un referente de integridad y ética en el servicio público.

Durante su intervención, la gobernadora resaltó que estas figuras representan ejemplos de lucha y perseverancia en la búsqueda de la igualdad de género, al tiempo que reconoció que los avances logrados son resultado de años de transformaciones institucionales.

El panel formó parte de una agenda más amplia de actividades que el gobierno estatal ha desarrollado a lo largo del mes, con el objetivo de promover la participación de las mujeres en distintos sectores y visibilizar tanto sus logros como los desafíos pendientes.

Las autoridades estatales reiteraron que continuarán impulsando políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres, especialmente en el ámbito rural, donde aún existen brechas importantes. Con estas acciones, el gobierno de Guanajuato busca consolidar un entorno más equitativo, en el que las mujeres tengan mayores oportunidades de crecimiento y participación en la vida económica y social del estado.