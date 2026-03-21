Nora Ruvalcaba presenta decálogo de anhelos del pueblo de Aguascalientes en la primera convención hidrocálida

La senadora de la República Nora Ruvalcaba Gámez presentó el Decálogo de Anhelos del Pueblo de Aguascalientes Foto: Cortesía

En el marco de la Primera Convención Hidrocálida para la Reconstrucción Económica y Social, la senadora de la República Nora Ruvalcaba Gámez presentó el Decálogo de Anhelos del Pueblo de Aguascalientes, un documento que reúne las propuestas y aspiraciones surgidas de los diálogos realizados con distintos sectores sociales, académicos, productivos y ciudadanos del estado.

La legisladora explicó que este decálogo busca orientar una visión compartida sobre el futuro de Aguascalientes, basada en el crecimiento económico incluyente, el bienestar social y la generación de mayores oportunidades para las familias hidrocálidas.

El documento reúne diez prioridades para el desarrollo económico y social del estado. Entre ellas destaca la propuesta de consolidar a Aguascalientes como Polo de Desarrollo para el Bienestar, aprovechando su ubicación estratégica para fortalecer la logística, la industria y la integración con los corredores económicos del Bajío, así como impulsar una nueva vocación productiva vinculada con la economía del conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico.

En materia de infraestructura, se planteó fortalecer la conectividad regional mediante proyectos estratégicos que mejoren la movilidad, el transporte de mercancías y la integración ferroviaria, con el objetivo de consolidar a la entidad como un nodo logístico relevante en el centro-norte del país.

El decálogo también plantea avanzar hacia la justicia hídrica y la seguridad alimentaria, mediante la tecnificación del riego y un uso más eficiente del agua ante la presión que enfrentan los acuíferos de la entidad.

La senadora de la República Nora Ruvalcaba Gámez presentó el Decálogo de Anhelos del Pueblo de Aguascalientes Foto: Cortesía

En el ámbito social, se propone fortalecer la educación como motor del desarrollo, ampliar las oportunidades para las juventudes y consolidar un sistema de salud universal, cercano y con mayor cobertura para la población. Asimismo, se plantea impulsar ciudades más habitables con mejor movilidad y acceso a vivienda adecuada para las familias.

El documento también plantea fortalecer instituciones públicas más transparentes y eficientes, avanzar hacia un modelo de seguridad basado en la prevención y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, así como promover políticas que fortalezcan la inclusión social, los derechos de las mujeres, la cultura, el deporte y la cohesión comunitaria.

Finalmente, la senadora Nora Ruvalcaba señaló que este decálogo representa una visión colectiva sobre el futuro de Aguascalientes y subrayó que el reto hacia los próximos años será traducir estas aspiraciones en políticas públicas, coordinación institucional y trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para impulsar el desarrollo económico y social del estado.

En su mensaje, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, promotor del movimiento “Construyendo el Segundo Piso de la Transformación”, afirmó que este proceso busca preparar las bases de un proyecto de gobierno rumbo a 2027, centrado en atender las principales demandas sociales del estado, entre ellas el acceso a vivienda adecuada, el abasto de agua para consumo humano y para el campo, la atracción de inversión con responsabilidad social y el fortalecimiento de la seguridad pública.

En ese sentido, sostuvo que el movimiento que impulsa busca que Aguascalientes tenga por primera vez un gobierno que se conduzca con honestidad, que cuide los recursos públicos y los traduzca en obras y programas que beneficien directamente a la población. Añadió que también se trabajará para garantizar condiciones de paz y seguridad, combatir la extorsión y generar un entorno que permita atraer inversiones y fortalecer la economía local en beneficio de las familias hidrocálidas.

Cabe mencionar que en el evento estuvieron presentes María Guadalupe Chavira de la Rosa, senadora de la República por la Ciudad de México; Ian Cárdenas, líder del movimiento nacional Construyendo el Segundo Piso de la Transformación; Amalia López de la Cruz, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; Jorge Delgado Ibarra, presidente municipal de El Llano; Gilberto Gutiérrez Lara, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena; así como empresarias y empresarios, representantes del sector salud, magisterio, colectivos de mujeres, pueblos originarios, jóvenes, artistas y artesanos, deportistas, servidores públicos, académicos, ambientalistas y ciudadanía en general.