Protección Civil de Puebla rescata a dos personas lesionadas en zona montañosa de Quimixtlán

Un operativo interinstitucional encabezado por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Puebla logró el rescate de dos personas que resultaron lesionadas tras caer en un barranco mientras realizaban senderismo en una zona montañosa del municipio de Quimixtlán.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en la localidad de Barranca Grande, un área de difícil acceso caracterizada por su terreno accidentado. El llamado de auxilio fue recibido a través del sistema de emergencias 9-1-1 en la región de Libres, lo que permitió activar de inmediato un despliegue coordinado de diversas corporaciones de rescate.

En el operativo participaron elementos de las Coordinaciones Regionales de Protección Civil de Ciudad Serdán, Tehuacán y Libres, sumando un total de 21 rescatistas especializados. Asimismo, se integraron brigadas de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tehuacán, así como efectivos de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal destacamentada en el municipio de Chilchotla.

Las labores de búsqueda se extendieron por varias horas debido a las condiciones del terreno, que dificultaron el acceso a la zona donde se encontraban las personas lesionadas. Autoridades del estado de Veracruz informaron que, en un primer momento, pobladores de la región lograron ubicar a las víctimas tras realizar una caminata de aproximadamente dos horas y media entre veredas y pendientes pronunciadas.

Una vez localizadas, se solicitó el apoyo de personal especializado en rescate de montaña, quienes utilizaron equipo técnico como cuerdas, camillas y lámparas para poder extraer a los heridos de forma segura. Estas maniobras requirieron precisión y coordinación, ya que el barranco donde cayeron presentaba riesgos adicionales para los equipos de emergencia.

Las personas rescatadas fueron identificadas como Iván Enrique Martínez Bello, de 21 años, y Lucía Bello Reyes, de 45 años, ambos originarios de la ciudad de Xalapa. De acuerdo con los primeros reportes médicos, ambos se encontraban estables al momento de ser auxiliados, aunque presentaban diversas lesiones derivadas de la caída.

Tras ser estabilizados en el lugar, fueron trasladados a un hospital ubicado en el municipio de Teocelo, donde recibieron atención médica especializada. Durante todo el proceso, las autoridades mantuvieron comunicación constante con el sistema de emergencias y con los familiares de las víctimas, a fin de informar sobre su estado de salud y el avance del rescate.

Este tipo de acciones, destacaron autoridades estatales, reflejan la importancia de la coordinación entre dependencias y la rápida respuesta ante situaciones de riesgo en zonas naturales. Asimismo, reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones al realizar actividades como el senderismo en áreas montañosas.

Con este operativo, el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reafirma su compromiso de brindar atención oportuna y eficaz a la ciudadanía, especialmente en situaciones de emergencia que ponen en riesgo la integridad de las personas.