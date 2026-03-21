Supera Tamaulipas los 3.7 millones de metros cuadrados pavimentados

El gobierno estatal de Tamaulipas informó que ha superado los 3.7 millones de metros cuadrados de calles y vialidades pavimentadas en lo que va de la actual administración, como parte de una estrategia enfocada en mejorar la infraestructura urbana y la movilidad en la entidad.

De acuerdo con información oficial, esta cifra asciende a 3 millones 770 mil 730 metros cuadrados de pavimentación realizados en los 43 municipios del estado, lo que representa un avance significativo en materia de obra pública y desarrollo urbano.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que estas acciones forman parte de una política de inversión sostenida en infraestructura, orientada a elevar la calidad de vida de la población y fortalecer la conectividad entre comunidades.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que la superficie pavimentada equivale aproximadamente a 528 campos de fútbol profesional, lo que permite dimensionar el impacto de estas obras en el territorio estatal.

El funcionario señaló que la pavimentación no solo mejora la imagen urbana, sino que también facilita el acceso a servicios básicos, reduce los tiempos de traslado y contribuye a una mayor seguridad vial para las y los ciudadanos. Además, subrayó que este tipo de infraestructura impulsa el desarrollo económico al mejorar la conectividad entre distintas regiones del estado.

Las obras se han distribuido en diferentes municipios, atendiendo tanto zonas urbanas como comunidades que anteriormente presentaban rezagos en infraestructura vial. Con ello, el gobierno estatal busca garantizar un crecimiento ordenado y equitativo, priorizando las necesidades de movilidad de la población.

Asimismo, se resaltó que estas acciones forman parte de un compromiso más amplio por modernizar las ciudades de Tamaulipas, generando entornos más seguros y funcionales para sus habitantes. En este sentido, la pavimentación de calles se considera un elemento clave para mejorar la vida cotidiana, ya que impacta directamente en aspectos como el transporte, el comercio y el acceso a servicios.

El avance alcanzado hasta el momento refleja, según autoridades, una coordinación entre dependencias estatales y municipales, así como una planeación estratégica que permite atender de manera progresiva las necesidades de infraestructura en todo el estado.