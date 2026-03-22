Realizan 2do. Torneo de Pesca de Orilla Femenil “Lucy’s Fishing” en Mazatlán

La pesca también es de ellas: 86 mujeres protagonizan torneo en Mazatlán

86 mujeres mazatlecas participaron en el 2do. Torneo de Pesca de Orilla Femenil “Lucy’s Fishing” en la Isla de los Chivos donde pudieron demostrar su talento, disciplina y pasión por esta actividad, reafirmando el potencial local y fortaleciendo el posicionamiento del municipio como referente en pesca deportiva incluyente

La secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Flor Emilia Guerra Mena, destacó que este segundo torneo es reflejo del crecimiento de esta iniciativa, que hoy convoca a más mujeres y consolida un movimiento que sigue ganando fuerza:

“Me siento contenta y más porque hubo más participantes a diferencia del año pasado, las mujeres en Sinaloa también pescamos y aquí estamos dando la muestra. Estoy orgullosa de ser la secretaria de Pesca e impulsar este tipo de programas, es una actividad que normalmente era realizada por los hombres y hoy nos apoyan para realizar este tipo de torneos, estamos haciendo una muy bonita familia de pesca deportiva aquí en Sinaloa, es la segunda edición y esperamos el próximo año la tercera”, expreso.

El evento realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer tuvo el propósito de reconocer, visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres en la pesca deportiva, promoviendo su participación activa.

Asimismo, informó que, para este año, el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Rubén Rocha Moya destinó una inversión de 2 millones de pesos para la realización de 37 torneos que forman parte de el Programa de Impulso a la Práctica de la Pesca Deportiva, con el objetivo de seguir fortaleciendo este sector y generar más oportunidades de participación, desarrollo y promoción turística en la entidad.

Por su parte, Lucinda Ulloa, pescadora deportiva y organizadora del evento, expresó su agradecimiento por el acompañamiento y respaldo del Gobierno del Estado, destacando el impulso brindado para hacer posible la realización de este torneo:

“Muy contenta, todo un éxito, más de 80 participantes. Quiero dar las gracias al Gobierno del Estado que nos ha apoyado, siempre está con nosotros de la mano, sin ellos no fuera posible. Estamos muy contentas y el próximo año vamos por más”, resaltó.

Este año el torneo fue conquistado por la joven Ana Victoria Hernández, de tan solo 11 años de edad, que se convirtió en un símbolo de inspiración para niñas y mujeres que hoy ven en la pesca deportiva un espacio para crecer, competir y soñar en grande.

Resultados del Torneo:

Primer lugar: Ana Victoria Hernández con una captura de 1.160 kg, ganadora de 10 mil pesos.

Segundo lugar: Martha Elvira Madreña con una captura de 960 gramos, ganadora de 6 mil pesos.

Tercer lugar: Esthefany Navarro con una captura de 890 gramos, ganadora de 3 mil pesos.

El 2do. Torneo de Pesca de Orilla Femenil “Lucy’s Fishing” reafirma que la pesca deportiva es también una herramienta de empoderamiento, unión y crecimiento para las mujeres, consolidando a Sinaloa como un estado que impulsa la igualdad de oportunidades y el talento femenino.

En el evento también estuvieron presentes, el director de Pesca Deportiva de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Pedro Alexander Castro Gil, el Coordinador de Turismo del Ayuntamiento de Mazatlán, Ernesto Mellado, el coordinador de Pesca municipal, Hugo Espinoza y el comisario de la comunidad de la Isla de la Piedra, Bernardo Osuna.