Las familias de los electricistas desaparecidos en San Luis Potosí exigen su locación

En el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, después de haber perdido contacto con sus familias el pasado sábado 21 de marzo del 2026, siete jóvenes trabajadores electricista fueron reportados como desaparecidos, así lo informaron el día de hoy diversos medios mexicanos.

Los reportes testifican que el 15 de marzo del año ya mencionado, los hombres habían salido con el objetivo de realizar trabajos en distintos puntos del estrado y que cuando se dirigían de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas fue el momento en el que se perdió comunicación con ellos.

Los desaparecidos fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo; todos ellos de entre 20 y 30 años.

Los familiares le explicaron a los medios locales que la última comunicación ocurrió la mañana del sábado, cuando el grupo informó que regresaba a su lugar de origen. Después de eso no volvieron a contestar sus teléfonos.

“Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, declaró uno de los familiares.

De acuerdo a las versiones que han sido recopiladas, una tercera persona alertó acerca de una posible privación ilegal de la libertad, sin embargo, por el momento no existe información que confirme los hechos ni a los presuntos responsables. Asimismo, aunque las fichas de búsqueda fueron difundidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí, por el momento no ha habido ningun otro aviso oficial. Ante esto, la preocupación de los familiares ha ido en aumento.

Por su parte, el Deportivo Cali FC, al cual pertenecían algunos de los desaparecidos, también hizo un llamado en Facebook para intensificar la búsqueda: “Estamos tratando de localizar a algunos integrantes de nuestro equipo de fútbol y necesitamos de su apoyo. Si los has visto o tienes cualquier información, por favor comunícate con nosotros lo antes posible. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de gran ayuda”.

Con información de EFE.