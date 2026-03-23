Puebla ampliará protección y atención a migrantes poblanos en Madrid y Houston 

Casas de Representación “Por Amor a Puebla”

Con el objetivo de ampliar la atención y la protección a las y los migrantes poblanos, el Gobierno de Puebla instalará ventanillas de atención en Madrid, España, y en Houston, Texas. Con esto se va a poder fortalecer el respaldo institucional a las y los paisanos que se encuentren en el extranjero.

El gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó en la relevancia estratégica de España como aliado clave para el estado. Además comentó que Puebla cuenta con una amplia comunidad española y señaló que uno de los objetivos de dichos espacios consiste en impulsar la exportación de los productos Cinco de Mayo hacia Europa, al igual que ampliar y consolidar su presencia en el mercado de Houston, Texas.

Por otro lado, David Espinoza Rodríguez, director del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), dio a conocer que las Casas de Representación “Por Amor a Puebla”, que se encuentran en Los Ángeles, California; el Bronx, Nueva York; Passaic, Nueva Jersey; y Chicago, Illinois, brindaron en 2025 atención a 7 mil poblanos que requirieron asesoría legal. Asimismo, recordó que estos inmuebles pasaron por una rehabilitación y que la sede de Illinois fue recientemente inaugurada.

En las Casas de Representación, se apoya a las y los migrantes poblanos en temas de gestión de documentos oficiales para que puedan conservar sus empleos o regularizar su situación migratoria y además operan como módulos consulares móviles.

Por último, el director del IPAM destacó que a la fecha, con el propósito de facilitar a las y los migrantes la obtención de documentación oficial, el Instituto ha firmado convenios de colaboración con 168 ayuntamientos,.