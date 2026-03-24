Expectativa por apertura del PAN a candidaturas en Chihuahua; Santiago de la Peña levanta la mano

La dirigencia panista informó que se han registrado más de 5 mil ciudadanos para buscar una candidatura en ese partido. Cortesía

La decisión del PAN de abrir sus candidaturas la ciudadanía rumbo al 2027 ha generado expectativas en los estados, donde diversos perfiles celebran esta medida para que los ciudadanos asuman un rol activo en la vida pública y se deje atrás la definición cerrada de quienes serán los abanderados del blanquiazul.

En este contexto, el secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, subrayó que la apertura implica dejar atrás prácticas de definición cerrada de candidaturas, apostando por perfiles con mayor legitimidad social.

“No más decisiones desde lo obscurito; serán los ciudadanos más competitivos quienes encabecen este proyecto”, apuntó.

A través de sus redes sociales, el funcionario aplaudió lo que llamó como una “decisión histórica del PAN” y levantó la mano para participar en el proceso donde el blanquiazul abrió a la ciudadanía la posibilidad de contender por las candidaturas que estarán en juego en el 2027.

“La decisión del PAN de abrir completamente sus candidaturas a la ciudadanía no es solo un cambio de reglas, es un llamado profundo a quienes creemos que este país merece más”, escribió.

Aseguró que su participación no responde a una lógica partidista, sino a una convicción personal sobre la necesidad de que la ciudadanía asuma un rol activo en la vida pública.

“Chihuahua merece más, y México también. Por eso acepto el reto de participar, de construir y de defender lo que creemos”, expresó

El funcionario estatal enfatizó que este nuevo modelo representa una convocatoria directa a perfiles ciudadanos con capacidad de resolver y construir, alejados de las dinámicas tradicionales de la política.

“Este no es un llamado a los políticos de siempre, es un llamado a las mujeres y hombres de bien, a quienes todos los días trabajan, resuelven y sostienen a México”, señaló.

Una vez con el “banderazo” de salida, más de cinco mil ciudadanos ya se han registrado para participar en las contiendas internas del PAN para elegir a los candidatos rumbo a los comicios del próximo año donde se renovarán presidencias municipales, congresos locales, la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

Este fin de semana, el PAN anunció que apostará a las encuestas como método para elegir a sus abanderados rumbo al 2027pero además abrirá sus candidaturas a la ciudadanía.

A diferencia del método anterior que utilizaba el PAN, sus candidatos los diferentes cargos de elección popular para el próximo año serán electos por encuestas y no por el Consejo Nacional o la Asamblea Nacional.