La empresa poblana Yankuilotl impulsa el Sistema Estatal de Bicicletas para la movilidad sostenible

Sistema Estatal de Bicicletas

Desarrollado por la empresa gubernamental Yankuilotl, el proyecto de cicloestaciones para el Sistema Estatal de Bicicleta Pública, avanza de manera sólida y se consolida como una iniciativa estratégica para la movilidad sostenible.

La empresa fue creada en julio de 2025 por el Gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, se encarga de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras con potencial de escalabilidad enfocadas en la industria, el mercado y el sector público para fortalecer el ecosistema de innovación estatal.

Durante su visita a las instalaciones de la empresa, Armenta Mier dialogó con los diseñadores y los programadores que integran el talento joven de Yankuilotl. “Son muy importantes, pues están logrando trascender”, afirmó.

A lo largo del recorrido, el gobernador conoció los avances del sistema de bicicletas públicas, el cual incluye estaciones de operación, una plataforma web y una aplicación móvil. Todo esto conforma un modelo integral de transporte ecológico y sostenible.

Además, con el objetivo de garantizar que sea un proyecto accesible para todas las familias poblanas, el Sistema Estatal de Bicicletas ofrecerá precios competitivos .

Por su parte, el director de Yankuilotl, Lagtzu López Miro Castorena, indicó que este proyecto se ha afianzado como un semillero de talento, en el cual los jóvenes que iniciaron como practicantes hoy forman parte activa del equipo de trabajo.

“Hacemos realidad la visión del gobernador para brindar mejores soluciones a las y los poblanos”, expresó.

En tanto, el desarollador web Yousef Ibrahim Bautista Pacheco, añadió que la libertad creativa dentro de Yankuilotl impulsa la innovación: “Es muy emocionante ver mis proyectos implementados a gran escala a nivel estatal”.

Mientras que Erik García Fernández, líder del área de desarrollo de software y responsable del sistema administrativo para la gestión y mantenimiento de las bicicletas, destacó: “Es un orgullo formar parte de Yankuilotl; es una iniciativa con gran potencial”.

El recorrido también contó con la presencia de el coordinador de gabinete, José Luis García Parra; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miriam Aquino; la titular de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Pérez Calderón; el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, al igual que directivos de la empresa paraestatal poblana.