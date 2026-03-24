Puebla arranca foro para contribuir en la creación de políticas públicas para mujeres

Foro para contribuir en la creación de políticas públicas para mujeres

Con el objetivo de buscar soluciones a problemas que enfrentan las mujeres, la Secretaría de Bienestar participó en el inicio del Foro “Futuro de Bienestar para todas: sumar y multiplicar, sin lugar para la resta o división”, en el Centro de Vinculación UPAEP. La titular Laura Artemisa García Chávez expuso que para el Gobierno de Puebla, que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, es importante escuchar y atender a este sector de la población.

“La visión de la mujer definitivamente es muy diferente a la de un hombre, las políticas públicas deben partir de nuestra participación, desde nuestras realidades, del mundo que solamente las mujeres podemos entender y concebir”, enfatizó.

En este foro, se establecieron mesas de trabajo con temas estratégicos: Autonomía económica y oportunidades para las mujeres; Bienestar Integral y Calidad de vida; Educación, formación y desarrollo de capacidades; Participación social y liderazgo de las mujeres; Propuestas para políticas públicas y acciones de impacto e Igualdad sustantiva.

La investigadora y académica de la Facultad de Finanzas de la BUAP, Ariadna Hernández Rivera, precisó que para alcanzar el bienestar de las mujeres se requiere comunidad. “Cada una de ustedes tiene un papel fundamental en nuestra sociedad, sus experiencias, historias y resiliencia son muy valiosas. En este sentido, se deben generar políticas públicas que se traduzcan en soluciones que impulsen el desarrollo integral de las mujeres”, manifestó.

Por su parte, la directora General de Gestión y Finanzas de la UPAEP, Paola Ochoa Márquez, detalló que el acierto fundamental es reconocer el empoderamiento femenino. “Cuando hablamos de mujeres, hablamos de visibilizar aquellas que son agentes de cambio: profesionistas, académicas, emprendedoras, líderes en su comunidad y tomadoras de decisiones desde el hogar hasta la oficina. Su desarrollo es crucial porque de su éxito depende que más mujeres tengan un espejo donde mirarse, una puerta que abrir y una mano tendida”, apuntó.

Por su parte, la presidenta del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad del Congreso del Estado, Ana Laura Gómez Ramírez, subrayó que “no basta que las mujeres estemos presentes, necesitamos ser parte de la toma de decisiones, en la construcción de las políticas públicas”.

Por esto, se realizó la entrega de reconocimientos a las académicas organizadoras: la directora de Transferencia del Conocimiento de la UPAEP, Elvia Guerrero Hernández; la profesora investigadora de la Facultad de Finanzas de la BUAP, Ariadna Hernández Rivera; la profesora investigadora de la BUAP, Alicia Ramírez; la vicerrectora de Vinculación y Extensión de la UVP, Irma Higinia Illescas Lozano y la coordinadora del Centro de Investigación Multidisciplinario de la Universidad Anáhuac, Herlinda Ortiz Rodríguez