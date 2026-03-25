FPMC impulsa la formación ambiental con plática acerca de la Ecología del Fuego en la UQROO Cozumel

Plática sobre Ecología del Fuego en la UQROO Cozumel

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) promovió una plática acerca de la “La Ecología del Fuego”, la cual estuvo dirigida a estudiantes universitarios y a integrantes del colectivo “Jóvenes MaB Cozumel”. Impartida por las alumnas de la Universidad Autónoma de Chapingo, forma parte del compromiso que tiene la FPMC con la educación ambiental.

La jornada académica que tuvo una duración de seis horas, se desarrollo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO) Campus Cozumel. Y contó con la participación de estudiantes de sexto, y octavo semestre, al igual que egresados de la casa de estudios e integrantes de “Jóvenes MaB Cozumel”. Durante dicha jornada, las y los asistentes fortalecieron sus conocimientos en prevención y combate de incendios forestales.

La capacitación fue impartida por Alondra Sarahi Carrillo Robles, Janet Rodríguez Marín y Monserrat Hernández Ríos, todas ellas estudiantes de Ingeniería en Restauración Forestal de la Universidad Autónoma de Chapingo e integrantes de la Brigada de Manejo del Fuego Chapingo. Actualmente las tres se encuentran realizando su estancia profesional en el Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia, lo que les permitió compartir las experiencias prácticas que han ido adquiriendo en campo. Asimismo tuvieron la oportunidad de reforzar el vínculo con la comunidad entre la formación académica y la conservación ambiental.

La supervisión de la actividad corrió por parte del biólogo Héctor González Cortés, quien es profesor de la UQROO y subdirector del Parque Ecoturístico Punta Sur, así como del doctor Luis Alejandro Collantes y el Laboratorio de Sostenibilidad Insular en el Caribe.

A lo largo de la sesión se abordaron temas importantes para la formación ambiental, entre las que se encuentran las causas, el comportamiento de los incendios forestales y los tipos de combustibles. Por otro lado, también se les enseñaron estrategias de prevención, control y planeación de acciones enfocadas en el manejo del fuego.

Además, se motivó a las y los participantes a organizar su propia brigada de atención a incendios forestales y se les brindó orientación para poder hacerlo correctamente.

Por su parte, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, comentó que dichas acciones se alinean con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el cual fomenta la participación de la juventud y el acceso a conocimientos especializados. Y añadió que compartir información técnica y científica es clave para fortalecer la conciencia ambiental y poder encaminarse hacia un desarrollo cada vez más sostenible..