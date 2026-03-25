La Universidad Politécnica de Victoria promueve vocación científica entre niñas y niños con taller de ciencias y tecnología

Taller de ciencias y tecnología en la UPV

Con el fin de divulgar la ciencia y la tecnología, docentes y estudiantes de la Maestría en Ingeniería y del Doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), impartieron el curso- taller Ciencia, Humanidades y Tecnología en la Escuela Primaria “Ejército Mexicano”,

El rector de la universidad, Luis Felipe Castillo Cortés comentó que fueron estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, quienes atendieron la capacitación con el objetivo de fortalecer el programa Enseñanza Vivencial de las Ciencias.

Además explicó que el curso-taller está compuesto por cuatro ejes temáticos: aprendiendo a programar jugando, electrónica interactiva, laboratorio científico en Python y aplicaciones de realidad virtual y aumentada.

“A los grupos se les presentó cada uno de los cuatro ejes temáticos, donde tuvieron oportunidad de conocer conceptos de programación, electrónica, física y realidad virtual, además de interactuar con los kits y proyectos que llevó el personal de la UPV para tal propósito”, explicó el rector.

Y añadió que la actividad contribuye con el enfoque del Club Jaguares, el cual es promovido por la universidad. El propósito de la agrupación es atender el compromiso social por medio de actividades y acciones que beneficien a la sociedad del estado de Tamaulipas.

El conocimiento generado en la UPV es de gran potencial para poder impulsar la formación de estudiantes de educación básica, en línea con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2023-2028, en el marco estratégico Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para el Desarrollo.

Las actividades también fortalecen el programa de enseñanza vivencial de las ciencias en educación básica, como por ejemplo la iniciativa fundamental para la promoción de vocaciones científicas entre las niñas y los niños, en coordinación con la visión que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.