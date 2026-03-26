En Tamaulipas se registra la primera anidación de tortuga lora de la temporada 2026

Primera anidación de tortuga lora de la temporada 2026

En la playa Tepehuajes, ubicada en Soto la Marina, en el estado de Tamaulipas, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas ha dado a conocer que se ha registrtado la primera anidación de la temporada 2026 de tortuga lora de nombre científico Lepidochelys kempii. Esto marca, en las costas del estado, el inicio del periodo de reproducción de esta emblemática especie.

Eduardo Rocha Orozco, el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, explicó que dicho acontecimiento también representa un momento importante para la conservación de la biodiversidad en Tamaulipas, ya que refleja el esfuerzo detrás del trabajo permanente de monitoreo y protección que se realiza en coordinación con distintas instancias.

“El registro de la primera anidación de tortuga lora en nuestras playas es una señal positiva que reafirma la importancia de seguir fortaleciendo las acciones de protección y conservación de esta especie, considerada una de las más emblemáticas del Golfo de México”, comentó.

Además, el vocal ejecutivo, subrayó que estas acciones se llevan a cabo con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado políticas orientadas al cuidado del medio ambiente.

Por su parte, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas mantiene a lo largo del litoral tamaulipeco operativos de vigilancia, monitoreo y resguardo en distintos campamentos tortugueros, para poder proteger los nidos y garantizar que la tortuga lora pueda tener las mejores condiciones para que se reproduzca.

Asimismo, ante este primer registro de la temporada 2026 en playa Tepehuajes, las autoridades ambientales reafirman su llamado a que la ciudadanía y los visitantes respeten las zonas de anidación y que de igual manera colaboren en la protección de esta especie, la cual es símbolo de la riqueza natural de Tamaulipas.