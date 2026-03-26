Más de mil personas participaron en la Feria de Paz y Atención a las Causas en Puebla

Feria de Paz y Atención a las Causas

Con el objetivo de disminuir los delitos de alto impacto y en coordinación de los esfuerzos de los gobiernos de México, del Estado de Puebla y municipales, se llevó a cabo la “Feria de Paz y Atención a las Causas”, en la que participación de más de mil personas.

Entre las actividades que se realizaron se desarrollaron talleres de lectura, creación de cuentos, preparación de licores, mermeladas, bisutería de palma, barbería y corte de cabello. Asimismo, a la comunidad se le entregaron árboles y se habilitó un planetario móvil; actividades en las que participaron alumnas y alumnos de la región de nivel primaria y secundaria.

Por otro lado, en la feria también participaron las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de Bienestar, del ámbito federal; y la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR), Secretaría de Arte y Cultura y Secretaría de Medio Ambiente, del ámbito estatal.

Entre los otros organismos que colaboraron se encuentra la Protección Civil, los Bomberos, la Proximidad Vial, el Instituto de Bienestar Animal (IBA), el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), el Instituto de Capacitación para el Estado de Puebla (ICATEP), la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) y la Guardia Forestal.

Encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el compromiso con la paz y el bienestar de la ciudadanía se mantiene firme bajo el liderazgo y visión humanista del Gobierno de Puebla.