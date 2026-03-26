Sinaloa participó en sesión histórica de instalación de los Sistemas Nacionales de Igualdad y contra las Violencias hacia las Mujeres

Sistemas Nacionales de Igualdad y contra las Violencias hacia las Mujeres

El estado de Sinaloa estuvo presente en la sesión de instalación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, el cual está encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, en representación del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, asistio de manera virtual la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, quien destacó la importancia que tienen dichos espacios al ser un paso firme hacia la consolidación de políticas públicas con perspectiva de género.

Este es un acto histórico y se está trabajando en conjunto por las mujeres para conseguir que desaparezcan las brechas de desigualdad, al igual que para lograr hacer estos trabajos en conjunto desde todos los órdenes de gobierno.

Asimismo, en la sesión se hizo la invitación a continuar promoviendo desde cada uno de los estados las políticas públicas como: los Centros LIBRE, los refugios especializados, la Alerta de Violencia de Género, la distribución de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, las redes tejedoras de la patria y seguir por supuesto también promoviendo la línea telefónica 079, opción 1.

Y también a apoyar la Reforma Constitucional y a la iniciativa de Ley General, con el objetivo de atender e investigar los casos de feminicidios. Es importante que las investigaciones se lleven a cabo con perspectiva de género para poder trabajar en contra de la impunidad que históricamente a caracterizado a los delitos de feminicidio.

“Así que seguiremos trabajando incansablemente por las mujeres sinaloenses”, manifestó la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa.

Con la participación de Sinaloa en esta sesión, el estado reafirma su compromiso de sumar esfuerzos con la Federación para seguir poniendo a las mujeres al centro.