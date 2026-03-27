David Ortiz señala que es fundamental para el sector hotelero en Tulum anticiparse al sargazo

Presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena

El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, señaló que aunque los hoteles en la zona presentan una ocupación cercana al 80 por ciento para esta Semana Santa, es fundamental atender de manera oportuna el fenómeno del sargazo para preservar la calidad de la experiencia turística en el destino.

“El reto es atender el sargazo de manera oportuna. Más que reaccionar, necesitamos anticiparnos para mantener la experiencia que buscan quienes visitan el Caribe Mexicano.”

Apuntó que el sector hotelero está haciendo su parte ya que los hoteles realizan labores constantes de limpieza, en algunos casos varias veces al día, lo que ha permitido mitigar los efectos del recale en las playas para evitar afectaciones en la percepción del visitante.

No obstante, subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector privado para hacer frente al fenómeno de forma más eficiente.

“Es clave que trabajemos de manera coordinada para atender este reto como destino.”

Agregó que el sargazo es un fenómeno natural que requiere atención integral, tanto en su contención como en su manejo, para evitar impactos en la experiencia del visitante y en la competitividad del destino.