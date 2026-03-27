Morelos exige justicia por Sandra Rosa Camacho Flores

. Sandra Rosa Camacho Flores.

En relación con los hechos ocurridos en el municipio de Temoac, ante el homicidio de Sandra Rosa Camacho Flores, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Morelos condena enérgicamente la violencia y reconoce a Sandra Rosa como una mujer comprometida con su comunidad.

La institución expresa su solidaridad con la familia, amistades y con todas las mujeres que hoy enfrentan el dolor y la indignación ante este hecho. Como instancia encargada de impulsar políticas públicas para la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, reitera que ninguna forma de violencia puede ser normalizada ni tolerada.

Corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones conforme a derecho. La Secretaría mantiene una postura de respeto a dichos procesos y subraya la importancia de que los hechos se esclarezcan y se garantice el acceso a la justicia.

Desde sus atribuciones, impulsa acciones orientadas a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, con presencia en territorio y trabajo comunitario en distintas regiones del estado. Asimismo, refrenda su compromiso de continuar con acciones que contribuyan a prevenir, visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres, colocando la dignidad y los derechos de todas en el centro.

Que la memoria de Sandra Rosa Camacho Flores sea acompañada por la verdad y la justicia.