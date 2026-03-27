Puebla inicia Operativo Vacaciones Seguras Semana Santa 2026

El gobernador poblano,Alejandro Armenta Mier, estuvo presente en el banderazo de inicio del Operativo Vacaciones Seguras Semana Santa 2026 donde se informó que el estado se encuentra preparado para recibir esta temporada vacacional en la que se espera una derrama económica de mil millones de pesos.

El mandatario estatal informó que más de 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales, protegerán a poblanos y visitantes en las siguientes semanas.

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, esperan más de 950 mil visitantes, con un crecimiento del 8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, además se pronostica una ocupación hotelera superior al 75 por ciento y del 90 en los principales destinos sobre todo en fines de semana.

Explicó que se espera una ocupación del 80 y 90 por ciento en los 12 pueblos mágicos; además, en destinos como Atlixco e Izúcar de Matamoros alcanzará el 96 por ciento. Afirmó que estos resultados responden a una visión clara bajo el liderazgo del gobernador, Alejandro Armenta Mier, con un operativo coordinado que garantiza presencia en carreteras, atención en todos los destinos y sobre todo acompañamiento permanente a visitantes y familias poblanas.

En este contexto, el gobernador reiteró que, como en ninguna otra administración estatal, se llevan a cabo trabajos de embellecimiento urbano, pues Puebla alberga eventos de talla internacional, como el Mundial de Tiro con Arco, el partido amistoso entre Perú y España; el Festival Glow, que por primera vez sale de Europa y se realizará en la capital poblana y la Olimpiada Nacional CONADE, entre muchos otros.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González destacó que la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, permitirá reforzar la seguridad en carreteras, centros turísticos, plazas comerciales, balnearios, mercados, espacios recreativos y durante el desarrollo de eventos religiosos. Hizo un llamado a la ciudadanía a redoblar las medidas de autocuidado, a atender las indicaciones de las autoridades y reportar incidentes al número de emergencias 9-1-1 y cualquier conducta o situación sospechosa a la línea de denuncia anónima 089.