Siguen llegando grandes inversiones a Coahuila: Manolo

. .

Con el respaldo de empresarios y autoridades locales, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración del nuevo centro de ingeniería y manufactura avanzada de Flowserve GTec en Torreón, una inversión de 800 millones de pesos que detonará cientos de empleos en la región Laguna. “Seguimos consolidando a la región como un motor clave de crecimiento, con más inversiones, más oportunidades y mejores condiciones para seguir avanzando”, destacó el mandatario.

Flowserve, empresa estadounidense especializada en equipos para la gestión y control de fluidos, eligió a Coahuila para instalar su primera planta de este tipo en México, fortaleciendo la cadena industrial y la confianza en el estado como destino de inversión. Jiménez Salinas reiteró que Coahuila es aliado de quienes buscan invertir, trabajar o emprender, subrayando la certeza jurídica, la estabilidad laboral y la seguridad como factores que hacen crecer a las empresas instaladas.

El gobernador recordó que, pese a la incertidumbre global, Coahuila mantiene indicadores nacionales de liderazgo: primer lugar en producción de automóviles y autopartes, carros de ferrocarril, leche, cerveza de importación y vino, entre otros. Agradeció a los empresarios de hospedaje industrial y a los directivos de Flowserve por confiar en la entidad.

. .

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, aseguró que el trabajo en Coahuila se mide con hechos y que las decisiones están dando resultados, mientras que Sandra García Ardil, vicepresidenta de bombas industriales de Flowserve, reconoció el respaldo del gobierno estatal y municipal como clave para el proyecto. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, destacó que la seguridad y la coordinación institucional han sido determinantes para atraer más inversión y empleo.

La inauguración contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes empresariales, quienes coincidieron en que la llegada de Flowserve abre una nueva etapa de crecimiento para La Laguna y confirma que Coahuila es un estado competitivo, confiable y listo para seguir avanzando.