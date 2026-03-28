Alta afluencia en oficinas del SATES Sinaloa durante jornada de descuentos del 75% en trámites vehiculares

Alta fluencia en el SATES Sinaloa 46 oficinas de recaudación abrieron este sábado para ofrecer descuentos del 75% en trámites vehiculares

Con el propósito de acercar trámites y facilitar el pago de contribuciones, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa abrió sus 46 oficinas este sábado 28 de marzo, una jornada extraordinaria instruida por el gobernador Rubén Rocha Moya. Desde temprano, las sedes de recaudación registraron una alta presencia de contribuyentes que acudieron a ponerse al día con sus adeudos aprovechando los descuentos vigentes.

El SATES informó que gran parte de la afluencia se concentró en trámites relacionados con refrendo vehicular y canje de placas, que actualmente cuentan con un estímulo del 75 % en multas, honorarios y gastos. También se ofreció un descuento del 50 % en el cambio de propietario, uno de los servicios más solicitados durante la jornada.

La apertura simultánea de todas las oficinas, en un horario extendido de 8:00 a 15:00 horas, permitió agilizar la atención en municipios de toda la entidad y reducir tiempos de espera para las familias que optaron por realizar sus pagos en fin de semana.

El Gobierno del Estado reconoció la participación ciudadana y destacó que estas medidas buscan apoyar el bolsillo de las familias sinaloenses, además de facilitar que más personas se mantengan al corriente en sus contribuciones.