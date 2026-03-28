Autoridades forman grupo interinstitucional para frenar avance de hidrocarburos en el Golfo; reportan playas limpias

Limpieza de petróleo en playas del Golfo de México Las dependencias federales y locales que integran el Grupo Interinstitucional mantienen controlada la contaminación por hidrocarburos

El Grupo Interinstitucional, integrado por la Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaríade Energía, ASEA, Pemex, Profepa y gobiernos estatales y municipales, informó que las playas del Golfo de México se encuentran bajo control y libres de residuos visibles de hidrocarburos.

Esto luego de activar el Plan Nacional de Contingencias y los operativos locales que permitieron contener y limpiar las zonas afectadas en distintos puntos del litoral.

Como parte del despliegue, se movilizaron más de 3 mil elementos, 46 embarcaciones, 45 vehículos terrestres, siete aeronaves, dos drones aéreos, dos submarinos y más de mil metros de barreras para evitar la dispersión del contaminante. Estas acciones han sido claves para atender oportunamente los puntos impactados y avanzar en la recuperación del entorno costero.

En las jornadas intensivas de limpieza se han recolectado más de 700 toneladas de hidrocarburo en tierra y otras 40 toneladas en altamar, como parte de los trabajos para impedir que el material llegue a las playas. Hasta ahora han sido atendidas 39 playas, lo que representa más de 480 kilómetros de costa, además de manglares, esteros y otros ecosistemas sensibles, principalmente en Veracruz y Tamaulipas.

De manera simultánea, en la Sonda de Campeche —especialmente en el complejo Cantarell— continúan las labores de investigación, contención y mitigación desde el punto de origen, apoyadas con tecnología para inspección submarina.

El GI destacó que la coordinación con comunidades locales ha sido fundamental para frenar la dispersión del hidrocarburo y mantener vigilancia continua ante posibles recales. Mientras tanto, ASEA y Profepa siguen con las verificaciones e investigaciones para determinar con precisión el origen del incidente y proceder legalmente cuando corresponda.

El Gobierno de México reiteró que las labores continuarán hasta asegurar la mitigación total de los impactos y garantizar la protección del ambiente marino y de las comunidades costeras.