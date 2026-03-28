Avanza entrega de prótesis en Quintana Roo: más beneficiados en Othón P. Blanco

Gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama El DIF su maya 71 entregas de pronto prótesis y mantiene tratamientos previos para otros 29 beneficiarios.

En el Centro de Rehabilitación Integral de Chetumal (CRIQ), seis habitantes de Othón P. Blanco recibieron prótesis que les permitirán recuperar movilidad y autonomía, durante un evento encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama.

La ceremonia marcó un avance más dentro del programa estatal que busca entregar 100 prótesis con una inversión total de 8.5 millones de pesos.

La gobernadora acompañó a Jesús Alberto Xool, de 11 años, en el momento en que recibió su dispositivo, un gesto que describió como significativo para él y su familia. Señaló que estas acciones se logran gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, el DIF Quintana Roo y los DIF municipales, con el objetivo de fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Estamos felices de entregar estas prótesis que mejorarán la calidad de vida de las y los beneficiarios de Othón P. Blanco”, expresó durante el acto.

A su vez, Verónica Lezama explicó que las prótesis sustituyen la función de extremidades perdidas ya sea por accidentes, enfermedades como diabetes, infecciones, cáncer o por condiciones congénitas. Destacó que el acompañamiento médico y rehabilitador es clave para que cada persona pueda adaptarse a su nuevo dispositivo.

Con esta entrega, el programa acumula 71 prótesis otorgadas y mantiene en proceso preprotésico a 29 personas más, quienes recibirán la suya en las próximas etapas. En total, se prevé completar 100 entregas.

“Sumamos esfuerzos para que nadie se quede atrás, porque el bienestar y el de tu familia claro que nos importa”, reafirmó Mara Lezama al cerrar la jornada.