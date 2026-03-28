Quintana Roo arranca operativo para garantizar vacaciones seguras de Semana Santa

Operativo de seguridad en Semana Santa en Quintana Roo Las corporaciones federales, estatales y municipales trabajarán de forma coordinada para mantener saldo blanco durante la temporada

Desde el Malecón Tajamar, en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dio inicio al operativo especial de Semana Santa, un despliegue masivo de seguridad y servicios diseñado para proteger a locales y turistas en una de las temporadas con mayor movimiento en el estado.

El dispositivo reúne a fuerzas federales, estatales, municipales y cuerpos de emergencia, alineados a la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La gobernadora subrayó que este periodo vacacional es clave para la actividad económica, pero también implica un reto importante en seguridad, movilidad y atención ciudadana debido al aumento de visitantes nacionales e internacionales.

Recalcó que el objetivo es repetir el saldo blanco del año pasado y garantizar que quienes lleguen al estado vivan una experiencia segura y sin contratiempos.

El operativo contempla la presencia de elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatal y municipales, además de Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, guardavidas y Ángeles Verdes. En total se desplegarán más de 9 mil 300 integrantes de distintas dependencias.

El Ejército aportará mil 200 efectivos; la Marina, 390; la Guardia Nacional, 600; mientras que las policías estatal y municipales suman 6 mil 531 elementos. A estos se añaden 591 integrantes de servicios de emergencia.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez, detalló que las corporaciones operarán con 624 unidades, 180 motos, 26 Racers, 11 ambulancias, cuatro grúas, dos pipas y dos helicópteros, además de equipamiento de apoyo de cada institución participante.

Las acciones incluyen filtros de revisión en puntos carreteros, patrullajes constantes, vigilancia en playas, monitoreo desde el C5 y atención médica, además de módulos de información turística instalados en zonas comerciales y sitios de alta afluencia.

La gobernadora llamó a residentes y visitantes a seguir las indicaciones de seguridad, especialmente en playas y carreteras, y evitar manejar bajo los efectos del alcohol para prevenir incidentes.

En el arranque del operativo estuvieron presentes mandos militares y autoridades federales y estatales, entre ellos el General DEM Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34ª Zona Militar; el Vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval, comandante de la V Región Naval; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, General Sergio López Acosta; el fiscal federal Carlos Tovilla Padilla y representantes de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.