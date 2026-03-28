Rocha Moya acude a la sierra de Rosario para supervisar las labores de rescate de los 4 mineros atrapados

Rubén Rocha Moya apoyo para rescate de mineros en Rosario

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llegó a la sierra de Rosario para conocer de primera mano cómo avanzan las maniobras para localizar a los cuatro mineros que permanecen atrapados en la mina Santa Fe.

Junto a él estuvieron la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y el comandante de la Tercera Región Militar, general Héctor Ávila Alcocer, quienes sostuvieron un encuentro con los familiares y revisaron directamente las operaciones.

Rocha explicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya trabajan en la zona 36 especialistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de personal técnico de la propia empresa minera que sirve como guía para entrar a las áreas más complejas. Subrayó que en el lugar permanecen los tres niveles de gobierno, cada uno con tareas específicas.

El mandatario resaltó que una parte fundamental de su visita era acercarse a las familias. Dijo que han mantenido comunicación directa con ellas y aseguró que seguirán acompañándolas durante todo el proceso.

Por su lado, la coordinadora Laura Velázquez enfatizó que el objetivo central es sacar con vida a los trabajadores, por lo que los equipos continúan en actividad permanente.

Comentó que los familiares fueron informados de las condiciones en la mina y que acordaron recibir, al menos una vez al día, un reporte puntual sobre los avances. Señaló que permanecerá en el sitio hasta que concluya el rescate.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la comunicación con los familiares y que todas las labores seguirán activas día y noche hasta lograr recuperar a los cuatro mineros.