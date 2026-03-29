Personal de la CFE y rescatistas de Grupo Frisco se integran a la búsqueda de mineros en Sinaloa

La Coordinación Nacional de Protección Civil y el Ejército encabezan la búsqueda que ya cuenta con 300 elementos

A las labores ininterrumpidas de búsqueda de los mineros que quedaron atrapados el pasado miércoles 25 de marzo en la mina Santa Fe, en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa, se integraron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua.

Aún continúan atrapados cuatro mineros a quienes se pretende localizar mediante la instalación de un puesto de mando unificado que implementa un plan de reforzamiento estructural orientado a garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar de manera controlada hacia la zona donde se estima su ubicación.

A través de él se coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, organizados en periodos operativos de relevo, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas.

En esta fuerza de tarea conjunta se articulan las capacidades operativas de la CNPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y diversas brigadas expertas, entre las que también participan el Grupo Minero IMSSA, el Grupo Lobos de Guanaceví y el Grupo Actus.

Las maniobras se desarrollan a 300 metros de profundidad, enfrentando la presencia de material lodoso que dificulta el avance, aunque las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius. El objetivo central de estas jornadas es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros.

El periodo operacional de las células de rescate se ha optimizado para extenderse y permitir un trabajo profundo al interior de las instalaciones, mientras el departamento de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa, supervisa rigurosamente cada fase de excavación.