Disminuye un 54 por ciento el robo de vehículos en el EdoMéx

Baja 54 % el robo de vehículos en 15 municipios del EdoMéx

La Mesa de Paz del Estado de México reportó una disminución del 54 por ciento en el robo de vehículos en los 15 municipios.

“A un año de implementación del Mando Unificado de la Zona Oriente, el robo de vehículo disminuyó 54 % en los municipios donde se emplea esta estrategia, así lo compartió este día en la Mesa de Paz, realizada en #Tlalnepantla, el General Alcántara, Coordinador de este Mando”, publicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

A su vez, reconoció el labor del General Alejandro Alcántara Ávila, quién el 1 de abril deja si encargo en el Mando Coordinador “Al concluir la reunión, acompañada de las y los Presidentes Municipales, reconocí la labor del General Alcántara y su destacada aportación durante este año como Coordinador del Mando Unificado, deseándole siempre el mayor de los éxitos”, destacó la Gobernadora.

El Mando Unificado se aplica en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Así en coordinación con la Guardia Nacional, fuerzas armadas, Policía Estatal, Fiscalía y autoridades municipales se construyen entornos más seguros para las familias mexiquenses.