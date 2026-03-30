Durante una operación se aseguro en Michoacán una embarcación con presunta cocaína

Operación marítima

Encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y por medio de a la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), se llevó a cabo una operación marítimade vigilancia y seguridad en la que se detuvo a seis presuntos infractores de la ley que se encontraban a bordo de una embarcación menor con tres motores fuera de borda. Además llevaban 14 bultos tipo costalilla, los cuales en su interior tenían 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 650 kilogramos, al igual que 350 litros de combustible.

Con el objetivo de combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, dicho aseguramiento se realizó a aproximadamente 112.9 kilómetros al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Cabe destacar que se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.

Asimismo, a las personas que fueron detenidas, se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Con dicho aseguramiento se calcula una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 150 millones de pesos y además se impidió la posible distribución de más de un millón 300 mil dosis de droga, lo que evita un impacto directo en la salud.

Estas acciones son parte de las operaciones para inhibir la acción delincuencial que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México. Representado así una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas.