El Gobierno de Tamaulipas fortalece la comunidad académica, la educación ambiental y la participación social

Avistamiento de Aves

En el Museo de Historia Natural de Tamaulipas, TAMUX, llevó acabo, con la participación de familias, estudiantes y amantes de la naturaleza, una jornada de observación de aves realizada en colaboración con la Tropa Pajarera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Desde temprana hora, la actividad dio inicio con un recorrido por los alrededores del museo, en donde las y los asistentes tuvieron la oportunidad de identificar distintas especies de aves que habitan en la zona. De igual manera, se pudieron informar de sus características, hábitos y la importancia de su conservación dentro de los ecosistemas urbanos.

Por su parte, el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, explicó que este tipo de actividades forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Tamaulipas con el objetivo de fortalecer la educación ambiental, al mismo tiempo que acerca a la ciudadanía al conocimiento de la biodiversidad.

Bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, se están promoviendo espacios que le permiten a la población convivir con la naturaleza y reconocer la riqueza natural que existe en el Estado. Fomentando así una mayor conciencia sobre la importancia de su cuidado y preservación.

A lo largo del recorrido, integrantes de la Tropa Pajarera UAT, le compartieron a los participantes información en relación a diversas especies que es posible observar en la región, así como recomendaciones para la práctica responsable de la observación de aves.

A continuación, se inauguró la exposición fotográfica “Aves del Río San Marcos”, integrada por imágenes del colectivo Amigos de las Aves, en la que se muestra parte de la diversidad de especies que habitan en este importante ecosistema de Ciudad Victoria.

Por último, Rocha Orozco señaló que con dichas actividades, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar acciones de educación ambiental y promover el conocimiento de la biodiversidad del estado.