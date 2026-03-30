Entrenan a brigadistas forestales para reducir riesgos de incendio en el Estado de México

Capacita Gobierno del EdoMéx a brigadistas ejidales, comunales y voluntarios

Las acciones realizadas por el Gobierno del Estado de México para la prevención de incendios forestales a través de la Protectora de Bosques, ha capacitado a más de cinco mil 400 brigadistas ejidales, comunales y voluntarios con el debido conocimiento y equipamiento para procurar su seguridad, la de sus compañeros y vecinos.

El director de la Protección Forestal de la Protectora de Bosques se pronunció al respecto señalando que el “Comportamiento del fuego sería la primera parte, en la segunda parte es la preparación del combatiente forestal, de ahí tenemos el Sistema de Comando de Incidentes y, desde luego, cada uno de estos tres capítulos generales tienen una serie de temas importantes o relevantes que se tienen que desarrollar”.

“Para mí son muy buenas estas capacitaciones, esto que está haciendo Probosque porque nos ayuda tanto a la prevención como al combate. Es importante estar atentos a un incendio para acudir al combate y evitar eso, porque un incendio es lo que más perjudica a la flora y fauna”, aseguró Mario Hernández Moreno, Presidente de Comisariado y Jefe de Brigada del Ejido Corral de Piedra.

Un informe de Probosque señaló que los municipios con zonas de mayor ocurrencia de incendios forestales son: Amanalco, Valle de Bravo, Temascaltepec, Amecameca, Tlalmanalco, Chalco, Ixtapaluca y Nicolás Romero.

Las acciones comunitarias y el Gobierno del Estado de México reafirman su compromiso con la sociedad e invita a los interesados a unirse a las brigadas.