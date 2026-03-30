IMSS intensifica acciones contra el cáncer de colon y recto

IMSS realizará prueba de detección de cáncer de colon y recto (Cheewynn - stock.adobe.com)

La prevención y los estudios médicos son esenciales para la detección oportuna del cáncer de colon y recto por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)exhorta a la población, en particular a personas de 50 a 74 años, a realizarse la prueba de detección.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto, a conmemorarse este 31 demarzo, el Instituto refuerza acciones de difusión ya que esta enfermedad es curable si se diagnostica a tiempo.

La prueba consiste en la recolección de una muestra de heces que es enviada a laboratorio permitiendo detectar sangre oculta; el estudio puede solicitarse en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), através del médico familiar o en Módulos PrevenIMSS con personal de enfermería.

Este padecimiento puede detectarse mediante programas de tamizaje, lo que permite identificar lesiones en etapas tempranas y mejorar el pronóstico de las y los pacientes.

Con estas acciones, el IMSS Estado de México Oriente fortalece la detección oportuna y promueve el autocuidado de la salud entre la población derechohabiente.