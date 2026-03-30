Inicia período vacacional de Semana Santa

Período Vacacional

Este lunes 30 de marzo inicia el período vacacional de Semana Santa donde más de 4.2 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior que suspenderán actividades académicas conforme al calendario de cada nivel educativo.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detalló que en nivel básico más de 2.8 millones de alumnas y alumnos, 140 mil 314 docentes y 19 mil 606 escuelas públicas y privadas suspenderán actividades del 30 de marzo al 10 de abril, retomando actividades el lunes 13 de abril.

Por su parte en el nivel medio superior más de 690 mil estudiantes, 28 mil 919 docentes de mil 640 servicios educativos, que contemplan instituciones estatales, federalizadas, autónomas y privadas, suspenderán actividades en el mismo periodo.

Por último el nivel superior registró que más de 620 mil estudiantes de instituciones estatales, federales, autónomas, privadas y la modalidad no escolarizada, irá de forma escalonada conforme al tipo de institución y calendarios académicos.