Revisan canales de riego en Apaxco y Tequixquiac

Canales de riego en Apaxco y Tequixquiac

El Gobierno del Estado de México llevó a cabo el revestimiento de más de seis kilómetros de canales de riego en los municipios de Apaxco y Tequixquiac, medida que permitirá mejorar el aprovechamiento del agua en el campo beneficiando a 322 productores de la región.

El revestimiento forma parte del programa Transformando el Campo en el cuál ambos municipios recibieron 332.6 toneladas de cemento, permitiendo la rehabilitación de los canales que abastecen 943 hectáreas destinadas a la producción de forraje, maíz y alfalfa para la alimentación de ganado de acuerdo con los informes de María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo.

Los trabajos realizados estuvieron también bajo la coordinación con productores y ayuntamientos, quienes contribuyeron con mano de obra, grava y otros insumos, lo que permitió avanzar en esta obra de manera conjunta en las unidades de riego San Gregorio, Xocoyotl y Tepetongo, en Tequixquiac, así como Lomas de Santa María y Tablón Chico–Loma Colorada, en Apaxco.

Estas acciones del Gobierno mexiquense fortalece al sector agrícola y avanza en la estrategia para hacer de “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.