SEDIF logra avances históricos en favor de las familias de Puebla

Programa de Atención Alimentaria

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) muestra resultados en Puebla que se traducen en la transformación positiva para miles de vidas.

Como muestra de esto, se encuentra la entrega de un millón 100 mil despensas o canastas alimentarias por medio del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

El Programa de Atención Alimentaria mejoró la nutrición de mujeres embarazadas y lactantes y, en pro de 69 mil infancias y juventudes de 149 municipios. en coordinación con los sistemas municipales DIF, autoridades escolares y comités de padres de familia, se consiguió la conversión y el equipamiento de mil desayunadores escolares fríos a modalidad caliente.

Además, mediante 502 Jornadas Ciudadanas Por Amor a las Familias, el organismo acercó servicios de salud, alimentación y asesoría jurídica a 88 mil personas en 186 localidades. Y 4 mil 958 personas con discapacidad recibieron aparatos ortopédicos y ayudas funcionales, entre los que se encuentran sillas de ruedas, bastones, andaderas y 235 prótesis internas (dispositivos implantados quirúrgicamente) y externas de extremidades superiores e inferiores).

Asimismo, se proporcionaron 2 mil 74 aparatos auditivos, 13 mil 400 lentes y en conjunto con el IMSS-Bienestar se llevaron a cabo 50 cirugías de cataratas y 20 cirugías de implante de oído.

De igual manera, por primera vez, El Sistema Estatal DIF implementó la entrega de Apoyos a Cuidadoras y Cuidadores de Pacientes con Cáncer. La cual es una iniciativita con la que se logró entregar de mil cheques en reconocimiento a quienes acompañan a familiares o seres queridos que viven con padecimientos oncológicos.

En cuanto a la asistencia social, la Casa la Niñez Poblana, Casa de Ángeles y Casa del Adolescente garantizan el bienestar y cuidado de aproximadamente 268 niñas, niños, adolescentes y menores que con alguna discapacidad.

Por último, gracias a la vinculación con el sector educativo, se está atiende a 15 mil 511 niños en 305 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), y se impulsa la preparación para la vida, por lo que, en menos de un añoe extendió de 139 a 193 el número de Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADES).